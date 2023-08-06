Adana'da sulama kanalına düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu bir kız çocuğu, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Sozdar Beko (14), Bahçeşehir Mahallesi'ndeki kanalda ayakkabısını yıkarken dengesini kaybedip suya düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, yakınları tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Beko'nun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Yaşam