Adana'da su borusu patlayınca yaşlı çiftin evinin bahçesi su doldu. O anları anlatan yaşlı çift, "Korkudan titredik. Buralar hep su doldu, evin içine su giriyordu" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda sabah saatlerinde içme suyu şebekesi borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tonlarca su Yamaçlı Mahallesi'nde bulunan Refika ve Diyap Madenkökü (85) çiftinin evinin bahçesine doldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Refika Madenkökü, "Kahvaltı yapıyorduk. Bir anda evin içine su girince baktık ki bahçemiz su dolmuş. Çok korktuk. Astım ilacım var hemen onu içtim. Korkudan titredim" dedi.

Diyap Madenkökü ise korktuklarını ve ekiplere haber verdiklerini anlattı. - ADANA