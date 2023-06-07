Adana'da sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada

ADANA - Adana'da 4 sokak köpeğinin otomobilin altındaki kediyi çıkartıp parçalama anları saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. 4 sokak köpeği gece gördükleri kedinin peşine düştü. Kedi bir otomobilin altına saklandı. Ancak köpekler otomobilin yanından ayrılmadı. Bir köpek kediyi otomobilin altından ağzına alarak çıkarttı. Köpek ağzına aldığı kediye bir süre dönerek etkisiz hale getirmeye çalıştı. Daha sonra diğer köpeklerde kediye saldırıp parçaladı. Bu anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.