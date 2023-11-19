Adana'da Şiddetli Yağmur Sonucu Heyelan Meydana Geldi

Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur sonucu heyelan meydana geldi ve yol kapandı. Tarlalar ve yollar çamura büründü.

Adana'da dün gece etkili olan şiddetli yağmurda Feke ile Saimbeyli ilçeleri arasında heyelan meydana gelince yol kapandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Adana genelinde sağanak yağmur ve rüzgar etkili oldu. Yağmur nedeniyle Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde bazı yerlerde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Feke-Saimbeyli arası Akkaya ve Tapan Mahallesi ile Pınargözü yaylası mevkiinde heyelan nedeniyle yol kapandı. Yolun bazı bölümlerinde ise çökmeler meydana geldi. Feke-Saimbeyli karayolu heyelanda geçici olarak trafiğe kapanırken, mahallelerde bulunan dere yatakları su taşkınlarına neden oldu. Tarlalar ve yollar çamura büründü. Bölgede karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma ve temizlik çalışması başladı. - ADANA