Adana'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar İtfaiyecilerle Su Savaşı Yaptı

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, itfaiyecilerle su savaşı yaparak eğlendi. Saatler süren su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler sıcaklığı 45 ile 50 derece arasında gösteriyor. Adana'da bir dernek, çocukları Sarıçam Yörük Ormanı'na götürdü. Burada çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisini öğrenirken, Dernek Başkanı Ogün Sever Okur ve kebapçı Yaşar Aydın su savaşı etkinliği düzenledi. Yaklaşık 100 çocuk için su tabancası ve su balonu satın alan ikili, ardından itfaiyecileri de etkinlik alanına çağırdı. Sıcaklardan bunalan çocuklar, itfaiyecilerle birlikte su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. İtfaiye de hortumla çocukları ıslattı. Mutluluğu gözlerinden okunan çocuklar, tepeden tırnağa ıslandı. Su savaşı, renkli görüntülere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, "Çocuklar bu kampta hem doğa sevgisini öğreniyor hem de eğleniyor. Malum Adana'nın da havası çok sıcak. Çocuklarla birlikte burada böyle bir etkinlik yapmak istedik. Geçen sene de böyle bir su savaşı etkinliği yapmıştık. Bu artık bir festival haline geldi" dedi.

Kebapçı Yaşar Aydın ise çocuklarla birlikte çok eğlendiklerini belirterek, "Burada su savaşıyla birbirimizi ıslatıyoruz. Hava çok sıcak, 45 derece. Şu anda ıslandım ama mutluyum. Çocuklar çok mutlu" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Necibe Nur Göçer, "Adana'nın havası çok sıcak. Burada su savaşı yaparak biraz da olsa serinledik ancak kesmedi. Eve gidip kendimi yine suyun altına atacağım" diye konuştu.

13 yaşındaki Cansu Günaydın itfaiye ile birlikte su savaşında çok eğlendiğini belirtirken, 8 yaşındaki Yaşar Alp Göçer de sıcak havada su savaşıyla biraz da olsa serinlediğini söyledi. - ADANA