Adana'da Sıcaklıkta Çocuk ve Gençlerin Ölümüne Serinlik Devam Ediyor

Adana'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkta çocuk ve gençlerin sulama kanallarındaki ölümüne serinliği devam ediyor. Çocuklar, yanlarında bulunan ağabeyleri tarafından sulama kanallarına girmeleri için yönlendiriliyor.

Ağabeylerinden izin alıp ölümüne serinliyorlar

Ölümüne serinlik devam ediyor

Sulama kanalında yüzen gençlerden ilginç savunma:

"Adana gençleri boğulmaktan korkmuyor"

ADANA - Adana'da 40 dereceyi aşan sıcaklıkta çocuk ve gençlerin sulama kanallarındaki ölümüne serinliği devam ediyor. Çocuklar, yanlarında bulunan ağabeyleri tarafından sulama kanallarına girmeleri için yönlendiriliyor.

Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Adana'da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 39,1 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 43 dereceye ulaştı.

Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

2'si kadın 17 kişi boğuldu

Sadece bu sene 2'si kadın 17 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenilen sulama kanallarında ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Bazı çocuklara ağabeyleri 'Hadi gençler atlayın' deyince çocukların da 'Yüzmeyi bilen adam korkmaz' diyerek atlamaları pes dedirtti.

"Sadece Allah'tan korkuyoruz"

Hızır Ali Yalçın isimli genç, " Adana'nın gençleri böyledir. Boğulmaktan korksalar kanala giremezler. Korkmadıkları ve kendilerine güvendikleri için kanalda yüzmeye geliyorlar. Bazıları başka bir şey yapmak için kanala giriyorlar ama biz hava sıcak olduğu için giriyoruz. Kanala girmekten korkumuz yok. Bir Allah'tan korkuyoruz. O da ne zaman canımızı alırsa artık" diye konuştu.

"Yüzmeyi bilen kişi kendini kurtarır"

Cemal Şahin isimli çocuk ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyledi. Şahin, "Korkmuyorum. Adana çok sıcak olduğu için biz de çareyi yüzmekte buluyoruz. Havuzlar pahalı olduğu için kanala yüzmeye geliyoruz. Korkan kişi burada yüzmez. Yüzmeyi bilen kişi kendini kurtarır. Biz Adana çocuğuyuz" dedi.