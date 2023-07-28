Adana'da Sıcak Havaya Rağmen Şırdan Talebi Artıyor

Adana'nın sembol yiyeceklerinden olan şırdan, sıcak havaya rağmen vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Şırdanın kışın ısıttığını yazın serinlettiğini söyleyen vatandaşlar ise Adanalıların şartlar ne olursa olsun şırdandan vazgeçemediklerini kaydetti.

Adana'nın sembol yiyeceklerinden olan ve baharatlarla hazırlanan şırdan, sıcak havaya rağmen vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Şırdanın kışın ısıttığını yazın serinlettiğini söyleyen vatandaşlar ise Adanalıların şartlar ne olursa olsun şırdandan vazgeçemediklerini kaydetti.

Afrika sıcaklarının yoğun olarak hissedildiği Adana'da şırdan yine vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Kozan ilçesinde şırdan satıcıları Adana'nın sembol yiyeceklerinden olduğunu belirterek, talebin yoğun olmasına rağmen farklı illere ve yurt dışına ithal edildiği için piyasada bulamadıklarından dolayı zorlandıklarını ifade etti.

Aşırı sıcaklara rağmen vatandaşların şırdandan vazgeçmediğini ve eşi ile bir kez tattıktan sonra işletmesini kurmaya karar verdiklerini aktaran şırdancı Haşim Ataş "Şırdanı çok seviyordum eşimle Adana'ya gittik şırdan severiz ikimiz de acaba Kozan'da yapabilir miyiz dedik ve en iyisini yapmak için başladık. Adana'mızın milli yiyeceğidir. Şırdan karın doyurma yemek değildir, keyiftir. Şırdan Adanalı için bir yaşam biçimidir, seven var sevmeyen var. İnsanların bir önyargısı var tadına bakmaktan çekiniyorlar. Tadına bakanların 10'da 9'u mutlaka geri bırakamıyor çok seviyor. Bu kadar meşhur olmasının sebebi sosyal medya. Türkiye'de yapılan kesimler yetersiz kalıyor yeri geliyor ithal ediliyor ama insanlar bu tadı tatmaktan vazgeçmiyor. Adana'nın bir simgesi oldu. Sıcak nereden gelirse gelsin harareti alır. Adana'mızın milli yiyeceği şırdandan vatandaşlar ne yaz, ne kış dört mevsim fark etmeksizin vazgeçmiyor. Şırdana baş gelemiyoruz. Yazın harareti alır, kışın içinizi ısıtır. Adana'nın insanını şırdana doyurmaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz. Diğer illere sesleniyorum bizim şırdanımıza dokunmayın bizim milli yiyeceğimiz. Sakatat bölgesi diye geçer midenin dört parçasından biridir" diye konuştu.

Şırdandan vazgeçemediğini kaydeden Oğuzhan Özbay ise, "Şırdan yiyoruz, hava sıcak ama yine de şırdandan vazgeçemiyoruz. Sıcaktan kaçmanın yolu olmadığı gibi şırdandan da kaçamıyoruz yiyoruz" dedi. - ADANA