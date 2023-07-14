Adana'da sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının 40 dereceye, nem oranının da yüzde 32'ye ulaştığı Adana'da, cadde ve bulvarlarda sakinlik gözlendi. Vatandaşlar park ve bahçelerde gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları güneşin etkisinden korunmak için şemsiye ve şapka kullanmayı tercih etti. Sulama kanalında yüzen çocuklar ise tehlikeli bir duruma yol açtı.