Adana'da Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Adana'da Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet şöleninde renkli görüntüler yaşandı. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da sünnet olacak çocuklarla çiftetelli oynayıp, mutluluklarına ortak oldu.

Adana'da Seyhan Belediyesi'nin düzenlediği toplu sünnet şöleninde renkli görüntüler yaşandı. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da sünnet olacak çocuklarla çiftetelli oynayıp, mutluluklarına ortak oldu.

Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün organize ettiği sünnet şöleni Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Ekonomik güçlükler nedeniyle evlatlarının sünnetini yaptıramayan ailelere destek amacıyla gerçekleştirilen şölene, sünnet başvurusu yapan çocuklar ve aileleri katıldı. Davul zurna eşliğinde oyunlar oynayıp, şölenin tadını çıkaran çocuklar palyaço gösterileriyle mutluluklarını katladı.

Şölende konuşan Başkan Akay, Seyhan Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için görev yaptığını kaydetti. Başkan Akay, "Seyhan Belediyesi olarak sıkıntılı günlerinizde de mutluluklarınızda da hep yanınızdayız. Bugün de sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Evlatlarımızın sünnetleri hayırlı, uğurlu olsun. Allah mutluluklarını daim etsin" dedi.

Çocuklarla birlikte çiftetelli oynayıp onların mutluluklarına ortak olan Başkan Akay, futbol topu armağan ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Şölen ailelerin çektiği halaylar, çocukların oynadığı oyunlarla devam etti.

Çocukların sünnet operasyonu, şölen sonrasında özel bir hastanede gerçekleştirilecek. - ADANA