Adana'da Sel Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapandı
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Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde dün gece saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bağlantı yolları trafiğe kapandı. İlçeleri birbirine bağlayan yollar, sel kalıntıları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
ADANA'nın Kozan ve Feke ilçelerinde dün gece saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle bazı bağlantı yolları trafiğe kapandı.
İlçelerde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kırsal mahallelerde sel meydana geldi. Sabah saatlerinde sular çekilirken, selin yarattığı zarar ortaya çıktı. İlçeleri birbirine bağlayan yollar, sel kalıntıları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. (DHA)
Görüntü Dökmü
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Taşan dereler
Kapanan yollar
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Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam