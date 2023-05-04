Adana'da Sarıçam Atatürk Parkı hizmete açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Sarıçam Atatürk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni dönemde Adana'nın daha büyük hizmetlerle buluşacağını söyledi. Parkın açılışına siyasiler, milletvekilleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Sarıçam Atatürk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yeni dönemde Adana daha büyük hizmetlerle buluşacak" dedi.

Sarıçam Atatürk Parkı'nın açılışına, Başkan Karalar'ın yanı sıra milletvekilleri, siyasiler, milletvekili adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Merkez Park'tan sonra Adana'nın en büyük parkını Sarıçamlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karalar, bölgeye yapılan ve yapılacak kreşler, yollar, köprüler, altyapı ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Karalar, tamamlanacak hizmetlerle birlikte Sarıçam'a 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacaklarını açıklarken "Yeni dönemde Adana daha büyük hizmetlerle buluşacak" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasının ardından Adana Metrosu ile ilgili bekleyen dosyanın da onaylanacağını söyleyen Karalar, metro hattının yeni stada ve Sarıçam'a uzanacağını dile getirdi.

Açılış töreni öncesi Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen şenlikte de çocuklar eğlenme fırsatı buldu. Adana Büyükşehir Belediye Bandosu, şenlik ve açılış töreni boyunca konser verdi.