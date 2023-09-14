Adana'da saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde saman yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde saman yüklenen tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde saman yükleme sırasında tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.