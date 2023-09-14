Adana'da Saman Yüklü Tır Alev Aldı, Trafik Durdu
Adana'da otoyolda seyir halinde olan saman yüklü bir tır yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak trafik durma noktasına geldi.
Adana'da otoyolda saman yüklü tır seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yolda trafik durma noktasına geldi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolun Ceyhan gişelerine doğru saman yüklü bir tır seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi araçta çıkan yangını tamamen söndürdü. Tır kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle otoyolda trafik adeta durma noktasına geldi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam