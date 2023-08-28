Adana'da Sağanak Yağış: Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

Adana'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmura yakalananlar bina altlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte yaşanan yağışlar sonucunda bazı bölgelerde orman yangını ve ağaç devrilmesi gibi olaylar meydana geldi.

ADANA'da etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda yağmura yakalananlar bina altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yağışlar etkili oldu. Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ise saat 15.00'da başlayan fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

Kent merkezinde ise saat 16.00'da sağanak başladı. Dışarıda sağana hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına sığındı. Yağışın gece saatlerinde son bulacağı, yarından itibaren de hava sıcaklıklarının yeniden artacağı bildirildi.