Adana'da Sağanak Yağış Nedeniyle Yollar Sular Altında

Adana'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter ve ara sokaklar sular altında kaldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar suların altında kalırken rögarlar da taştı.

Adana'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter ve ara sokaklar sular altında kaldı.

Adana'da aşırı sıcakların ardından bugün öğleden sonra yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde de etkili oldu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar suların altında kalırken rögarlar da taştı. - ADANA