Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, şiddetini artırarak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri ve ağaç devrilmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.
Adana'da sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.
Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.
Çukurova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan dallar, park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Pozantı ilçesinde de sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.