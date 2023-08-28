Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, şiddetini artırarak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri ve ağaç devrilmesi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.