Adana'da piknik yapanlar çevreyi kirletiyor

Adana'da hafta sonu göl kenarında, mesire veya yeşillik alanlarda piknik yapıp vakit geçiren bazı vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı. Vatandaşların bazıları ise kullandıkları malzemelerin atıklarını çöpe atmak yerine olduğu yerde bırakıyor. Zaman zaman belediye ekiplerince temizleme çalışmaları yapılsa da kısa bir süre sonra temizlenen alanlar bazı vatandaşlar tarafından çöp bırakma suretiyle yeniden kirletiliyor.

ADANA'da hafta sonu göl kenarında, mesire veya yeşillik alanlarda piknik yapıp vakit geçiren bazı vatandaşlardan geriye çöp yığınları kaldı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Adanalılar, Seyhan Baraj Gölü çevresinde, mesire alanlarında veya kentteki yeşilliklerde piknik yapıyor. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren vatandaşların bazıları ise kullandıkları malzemelerin atıklarını çöpe atmak yerine olduğu yerde bırakıyor. Vatandaşlardan geriye kalan çöp yığınları ise doğayı kirleterek kentte kötü bir görüntüye sebep oluyor. Zaman zaman belediye ekiplerince temizleme çalışmaları yapılsa da kısa bir süre sonra temizlenen alanlar bazı vatandaşlar tarafından çöp bırakma suretiyle yeniden kirletiliyor.

HER ŞEY İNSANIN İÇİNDE BİTİYOR

Doğanın kirlendiğini gördüğünde derin üzüntü yaşadığını belirten Cumali Demirbaş (19), Bazı insanlar yediğini içtiğini yere atmaktan çekinmiyor. Bizim ülkemizde bu durum maalesef böyle. İnsan yediğini götürüp çöpe atmalı. Görünce insanın içinde bir iğrenme duygusu oluşuyor. Ben de dışarıda yiyip içiyorum ama sonra götürüp çöpe atıyorum. Her parsele çöp kutusu bırakmak kısmen çözüm olsa da her şey insanın içinde bitiyor dedi.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023