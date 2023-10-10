Adana'da palmiye budama işinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi indirildi
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, budamak yapmak için çıktığı palmiyede rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince indirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, budamak yapmak için çıktığı palmiyede rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince indirildi.
Koza Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, bir kişi budamak için çıkan palmiyeyede rahatsızlandı.
Çevredekiler ismi öğrenilemeyen adamın ses vermemesi üzerine durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye merdiveniyle ağaçtan indirilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.