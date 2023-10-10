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Adana'da palmiye budama işinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi indirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, budamak yapmak için çıktığı palmiyede rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince indirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.