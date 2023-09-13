Adana'da oyun oynarken demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ceyhan ilçesinde oyun oynarken demir korkuluğa kafası sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğu sakinleştirerek sıkıştığı yerden çıkardı.

Adana'da oyun oynarken demir korkuluğa kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Ceyhan İmam Hatip Ortakulu girişinde oyun oynayan çocuk korkuluklara kafasını soktu. Daha sonra çıkamaya çocuk ağlamaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri ağlayan çocuğunu önce sakinleştirdi daha sonrada sıkıştığı yerden kurtardı. - ADANA