Adana'da otomobil kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi
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Adana'da meydana gelen otomobil kazasında yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi defnedildi. Kazada yaralanan 4 kişiden 2'si taburcu edildi.
Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi defnedildi.
Tufanbeyli ilçesi Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki kazada hayatını kaybeden Elife Yağmur (35), ikizi Ayşe Tokalı (35) ve kızı Ravza Nur Tokalı'nın (9) cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Cenazeler, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
İlk bilgilere göre yaşamını yitirdiği belirtilen Tokalı'nın kızı Rabia Nur Tokalı'nın (12), sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleyle yaşama döndürüldüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 4 kişiden 2'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.