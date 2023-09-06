Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince, büyümeden söndürüldü.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'ndeki ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına destek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de gönderildi. Karadan sürdürülen çalışma sonucu yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.