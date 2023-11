Adana'da öğretmenlerin ölümüne neden olan tehlikeli yol tedirginlik yaratıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 öğretmenin yamaçtan kopan kayaların otomobilin üzerine düşmesi sonucu öldüğü yolda tehlike devam ettiği için vatandaşlar tedirgin olduklarını söyledi.

Adana-Saimbeyli karayolunda 8 ay önce otomobilin üzerine kayanın düşmesi sonucu 4 öğretmen hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı yolda vatandaşlar, tehlikenin devam ettiğini söyledi. Jandarma ekipleri yolda vatandaşlara kaya düşmesi uyarılarında bulunurken, her gün yüzlerce aracın kullandığı tehlikeli yolculuk ve kayalar havadan görüntülendi.

Bölge sakini olan Kazım Gökbük, "Ben 50 yaşındayım. Bu yolda babam döneminde de çok canlar yandı, birçok kaza oldu. Biz her gün buradan geçerken şimdi mi düştü, kaya mı var, kaza mı yapacağız korkusu ile geçiyoruz. 4 öğretmenin vefat ettiği kazada okul servisi taşıyordum. İlk servisi aldım ikinci servise geldiğimde öğretmenlerin üzerine kaya düştüğünü gördük. Yapacak hiçbir şey yoktu. Ağlamakla yetindik. Karayolları ne kadar temizlik yaparsa yapsın yolun her yeri ölüm tuzağı bir sarsıntıda, yağışta. 2 gün önce burası yine kayaydı. Bu yola daha 2 gün önce yine kaya düştü. 4 kilometre boyunca her santimi, her anı tehlike arz ediyor. Her gün kaya düşüyor. Bu yoldan geçen kim olursa olsun, tehlike altında" dedi.

Gökbük, "Yolu Kozan, Adana, Tufanbeyli, Kahramanmaraş'a giden yüzlerce araç her gün kullanıyor. Belki şimdi bizim de üzerimize düşebilir. 24 saat tehlike arz ediyor. Depremde, ufak sarsıntıda bu yolu kullanmayın her an taş düşer. Ben herkese sesimizi duyurmak için mücadele ediyorum. Anneler ağlamasın, öğrenciler yas tutmasın. Devletimizin her şeye gücü yeter. Anneler ağlamasın. Tünel yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADANA