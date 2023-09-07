Adana'da Nehirde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehir kenarında dengesini kaybederek nehre düşen Yakup Ateş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye personeli tarafından yapılan kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürülen Ateş, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehre düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Yakup Ateş Ceyhan Nehri kenarında gezindiği sırada dengesini kaybederek nehre düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri halat yardımıyla Yakup Ateş'i nehirden çıkardı.
Kalbi duran Ateş'e itfaiye ekipleri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye personelinin Ateş'i kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.