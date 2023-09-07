Adana'da Nehirde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehir kenarında dengesini kaybederek nehre düşen Yakup Ateş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye personeli tarafından yapılan kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürülen Ateş, hastaneye kaldırıldı.