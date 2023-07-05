Adana'da müstakil evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir müstakil evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ev sahipleri, durumu fark ederek yardım istedi ve itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.