Adana'da müstakil evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir müstakil evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ev sahipleri, durumu fark ederek yardım istedi ve itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde Kamil Karacanlı'ya ait müstakil evin bahçesine yılan girdi.
Durumu fark eden ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.
Yılanın yakalanma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Yaşam