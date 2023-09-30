Adana'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceyhan-Kadirli yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan istikametine seyir halindeki Ramazan E. idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönüş alan Hacı A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkadaşı Mert T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ramazan E. tedavisinin ardından Adana'ya sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ADANA