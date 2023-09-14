Adana'da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk S. kullandığı 01 AJL 186 plakalı motosiklet ile Şükrü A. idaresindeki 80 AK 114 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk S. ile yolcu konumundaki Halis Ensar S. (9) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, motosikletten savrulan yaralıları Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ADANA