Adana'da Motosiklet Minibüse Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin minibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Ceyhan ilc¸esinde motosikletin minibu"se c¸arpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Modernevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere go"re, S.A. idaresindeki 01 DFN 96 plakalı o"gˆrenci servisine, okulun o"nu"nden do"nu"s¸ aldıgˆı sırada aynı istikamette arkadan gelen Metin Kılıc¸ idaresindeki 01 EK 282 plakalı motosiklet c¸arptı. Motosikletin u"zerinden yola savrulan su"ru"cu" 112 personeli Metin Kılıc¸ ve arkasında bulunan kuzeni Mehmet Yılmaz agˆır yaralandı. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genc¸ler ic¸in 112 Acil servis personelleri mesai arkadas¸ları ic¸in canla bas¸la mu"cadele verdi. Devlet hastanesi doktorlarının tu"m mu"dahalelerine ragˆmen Kılıc¸ ve Yılmaz'ın hayatını kaybettigˆi belirtildi.
Kazanın ardından o"gˆrenci servisi su"ru"cu"su" S.A. go"zaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat bas¸latıldı. - ADANA