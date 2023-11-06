Adana'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinin duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir iş yerinin duvarına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 AHR 747 plakalı motosiklet, Baraj Caddesi'nde bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklette bulunan sürücünün eşi kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.