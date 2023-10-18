Adana'da LPG Yüklü Tankerde Çıkan Yangın Söndürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki LPG yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-400 kara yolu Kürkçüler Mahallesi mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen LPG yüklü tanker seyir halindeyken yanmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de daha fazla büyümeden yangına müdahale etti.

Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla LPG'nin bulunduğu bölüme sıçramadan söndürüldü.

Tankerin yolda hareket halindeyken bir anda yanmaya başlaması ve sürücünün aracı yol kenarına çekerek durdurması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.