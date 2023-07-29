Adana'da Küp Şelalesinde Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesine gezmeye gelen genç, serinlemek için suya girdiği sırada boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da bulunan Küp Şelalesine gezmeye gelen ve serinlemek için suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten gezmeye Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesine gelen arkadaş grubu serinlemek amacıyla suya girdi. 18 yaşındaki Yusuf Ersin Tunçay, girdiği suda biranda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Bölgeye ulaşan dalgıçların yaptığı çalışmada ile gencin cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA