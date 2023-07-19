Adana'da Köy Halkı Geleneklerini Geleceğe Taşıdı

Adana'da bir köyde geleneklerini geleceğe taşıyan yöre halkı, bu yılki kışlık buğdaylarını imece usulü hasat ederek, bereket duası ile tamamladı.

Feke ilçesine bağlı bin rakımlı Ormancık köyünde yüz yıllık geleneklerini geleceğe aktaran yöre halkı, ellik ve orakla zorlu arazide yaptıkları kışlık buğday hasadını gerçekleştirdi. Köylerinin asırlık geleneklerini de hasatta sürdürenlerden Salih Solmuşgül, 10 dönüm buğday ektiği araziyi köy sakinleri ile imece usulü hasat etti. Solmuşgül, hasadı bereket duası ile tamamladı.

O anları köyün gençleri kaydederken, hasattaki dayanışma ve birliktelik gelecek nesillere örnek olarak sosyal medyada paylaşıldı. - ADANA