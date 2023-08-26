Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir kereste imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Adana'da kereste imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören bir bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.