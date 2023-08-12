Adana'da kayıp kadın sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da 3 gündür kayıp olan kadın sulama kanalında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Rahşan Dursun'un (46) ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bu sabah merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Ekipler sudan çıkartılan cesedin kayıp olarak aranan Rahşan Dursun'a ait olduğunu belirledi. Dursun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA