Adana'da Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun Annesinden Çağrı

Adana'da 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 13 yaşındaki kız çocuğunun annesi gözyaşları içinde, "Sen benim ilk göz ağrımsın, ben sana kıyamam, ne olur geri dön" diye çağrıda bulundu.

Pınar Kömür'ün ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızı Irmak Ecrin Gülnaz 3 gün önce evden kardeşinin telefonunu alıp sim kartını çıkartıp, yanına da bir çeyrek altın aldıktan sonra evden çıktı. Gülnaz o günden sonra bir daha evine dönmedi. Kızından haber alamayan anne Kömür, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yaklaşık 15 gün öncede evden kızının kaybolduğunu ancak polislerin aynı gün bulduğun belirtene anne Kömür, "Kızım şimdi 3 gün oldu bulunamadı. O daha çok küçük kimin yanındır kimledir hiç bilmiyoruz. Onun hayatından endişe ediyorum. Kızımı gören olursa lütfen polise ya da bize haber versin" dedi. Kızıyla hiçbir problemi olmadığını anlatan anne Kömür, "Kızım ben seni herkesten daha iyi korurum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen benim en kıymetlimsin. Ne olur evine dön. Ben 3 gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Seni çok merak ediyorum. Sana bir şey yaparlar diye çok korkuyorum. Kızım evine dön sana eksisinden daha iyi bakacağım. Evden gittiğin için hiç kızmayacağım. Ne olur evine dön kızım. Sen daha çok küçüksün" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Polis kız çocuğunu her yerde arıyor. - ADANA