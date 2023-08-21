Adana'da kamyonette yüklü demirler, ani fren yapan otomobile saplandı

Adana'da kamyonette yüklü demirler, ani fren yapan otomobile ok gibi saplandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kamyonetinin kasasına demir yükleyip yola çıktı. Mücahitler Caddesi'ne geldiği sırada öndeki otomobil ani fren yapınca, kamyonetteki demirler de durma sonucu kayarak otomobilin arkasına ok gibi saplandı. Kaza sırasında otomobilin arkasında kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Demirler ise bir süre araca saplanmış halde kaldı. - ADANA