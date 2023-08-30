Adana'da kaldırımda bekleyen yayaya pikap çarptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen bir yayaya pikap çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda bekleyen yayaya pikabın çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kıyıboyu Caddesi'nde bir kişi kaldırımda beklediği sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen pikabın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaralı, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçip kaldırımda bekleyen yayaya kontrolden çıkan pikabın çarpması yer alıyor.

Daha sonra yayanın ve aracın kaldırımın yanındaki boşluğa düştüğü, kazayı gören esnafın ve vatandaşların yaralının yardımına koştuğu görülüyor.