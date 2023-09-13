Adana'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bir okulun bahçesindeki demir korkuluğa sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ceyhan İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki engelli rampasının kenarındaki demir korkuluğa bir çocuğun kafasının sıkıştığı ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.
Ekipler, çocuğun başı sıkışan yeri makineyle müdahale edip genişletti.
Çocuk, ekiplerin gözetiminde sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Kaynak: AA / Yaşam