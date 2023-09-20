Adana'da itfaiyeci gelini düğününde ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli Merve Tolu, düğününde ekip arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadı. Gelin, itfaiyeci ceketini giyerek ekip arkadaşlarına katıldı.
İtfaiyeci gelini ekip arkadaşları yalnız bırakmadı
ADANA - Adana'da itfaiyeci gelini düğününde ekip arkadaşları yalnız bırakmadı. Gelin, itfaiyeci ceketini giyerek ekip arkadaşlarıyla oyun oynadı.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Merve Tolu, Mehmet Erdem ile dünya evine girdi. Ekip arkadaşları Merve'yi düğününde yalnız bırakmadı. Merve itfaiyeci ceketini gelinliğin üzerine giyerek ekip arkadaşlarıyla oyun oynadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam