Adana'da İşçiler Buzlu Varile Girerek Serinliyor

Adana'da 250 derecelik fırında çalışan işçiler, sıcaktan bunalınca 2 tonluk buzlu varile girip serinliyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık gölgede 41 derece olarak ölçülürken, güneş altındaki termometreler 46 dereceyi gösterdi. Kentte yüzde 75'e ulaşan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 50 dereceyi geçti. 250 derecelik fırında çalışan işçiler çeşitli serinleme yöntemlerine başvurdu. İşçiler, patronlarının getirdiği 2 tonluk su varilini soğuk suyla doldurup, içine de kilolarca buz attı. Daha sonra işçiler varile girip ellerine de limonata alarak serinledi. Dönüşümlü olarak varile girip serinleyen çalışanlar, daha sonra kıyafetlerini değiştirip tekrar işlerinin başına döndü. Öte yandan yoldan geçen bir çocukta varili görüp girmek isteyince fırıncılar kırmayıp serinlemesini sağladı.

"Hem onlar mutlu hem de ben mutluyum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan fırın işletmecisi Can Delibalta, "Adana'nın ne kadar sıcak olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz fırınlarda çalışanlar için sıcaklık dışarıya göre 3-4 kat daha fazla. Bu sıcak günlerde serinlemek için çeşitli yöntemler arıyoruz. Elemanlarımdan gelen talep üzerine böyle bir varil ayarladım, içini de soğuk suyla doldurup buz kalıpları attım. Ustalarımız fırın başında pişirimi bitirdikten sonra gelip bu varilde serinliyor, daha sonra da kıyafetlerini değişerek tekrar işinin başına dönüyor. Şu anda hem onlar mutlu hem de ben mutluyum. En azından onların sıcaklardan en az şekilde etkilenmesini sağlamış oldum" ifadelerini kullandı.

Fırın çalışanı Ayhan Yalçın ise sıcaklarla baş etmekte zorlandıklarını belirterek, "Çok zorlandığımızı patronumuza ilettim. O da böyle bir yöntem buldu. Çok güzel oldu, havuz ayağımıza geldi" dedi. - ADANA