Adana'da İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Topçular mahallesinde bulunan ormanlık alanda 6 farklı noktadan çıktığı tespit edilen orman yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Topçular Mahallesinde 6 farklı noktadan çıktığı tespit edilen yangına 10 arazöz, 4 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 80 yer ekibi ile müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken jandarma ekiplerinin bölgede soruşturması sürüyor. - ADANA