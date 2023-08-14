Adana'da Hava Sıcaklığı 50 Dereceyi Geçince Gölde Boğulan Genç

Adana'da hava sıcaklığı 50 dereceyi geçince gece serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Yusuf Epcerey, hava çok sıcak olduğu için gece serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Ancak bir süre sonra genç gölde kayboldu. Bunun üzerine yakınları sualtı polisine haber verdi. Gece bir süre arama yapıldı ancak Epcerey'e ulaşılamadı. Sabah erken saatlerde sualtı polisleri tekrar arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda polis, gölde gencin cansız bedenini buldu. Yakınları, Epcerey'in cesedinin bulunması üzerine ağıtlar yakıp feryat etti. Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA