Adana'da Geri Giden Otomobil Otoparka Düştü

ADANA'da sürücüsünün geri gelmek isterken ileri vitese taktığı otomobil, 1,5 metre aşağıdaki otoparka düşerek başka bir otomobile çarptı, dik halde durdu. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında ismi açıklanmayan sürücünün, geri gitmek isterken ileri vitese alıp gaza bastığı otomobil, demir korkulukları aşıp 1.5 metre aşağıdaki otoparka düştü. Otoparktaki başka bir otomobile çarpan araç, dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Araç daha sonra çekici ile otoparktan çıkarıldı. Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar oluştu. (DHA)