Adana'da gelin, düğün öncesi gelinliğiyle notere gitti

Adana'da bir kadın, kendi üzerine kayıtlı olan ağabeyine ait otomobilin başkasına satışı için düğün öncesi gelinliğiyle notere gitti. Gelin, işlemleri tamamlanınca düğün için son hazırlıklarını yapmak üzere kuaföre gitti.

Adana'da bir kadın, kendi üzerine kayıtlı olan ağabeyine ait otomobilin başkasına satışı için, düğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'nde, ismi açıklanmayan kadın, kendi üzerine kayıtlı ancak ağabeyine ait olan otomobilin başkasına satışı için düğün öncesi gelinliğiyle gittiği noterde işlem yaptırdı.

Gelin, akrabalarıyla birlikte dakikalarca işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Gelin, işlemleri tamamlanınca yakınlarıyla birlikte düğün için son hazırlıklarını yaptırmak üzere kuaföre gitti. O anlar, noterdeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - ADANA