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Adana'da fırtına etkili oldu, çatılar havada uçuştu

Adana'da yaşanan yağmur ve fırtına sonucunda bazı evlerin çatıları uçtu ve güneş enerjisi sistemleri zarar gördü.