Adana'da fırtına etkili oldu, çatılar havada uçuştu
Adana'da yaşanan yağmur ve fırtına sonucunda bazı evlerin çatıları uçtu ve güneş enerjisi sistemleri zarar gördü.
Adana'da fırtına etkili oldu, çatılar havada uçuştu
ADANA - Adana'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı çatılar uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Yeşiloba Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçarken insanlar fırtınaya karşı güçlükle yürümeye çalıştı. Fırtına nedeniyle bazı evlerin güneş enerjisi sistemleri de zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam