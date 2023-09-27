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Adana'da Elektrik Direğinden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, elektrik direğinden düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.