Adana'da Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evin damında elektrik akımına kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, ancak bir kişi kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde müstakil bir evin damında Deniz Şimşek (19) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.