Adana'da domates yüklü tırda yangın çıktı
Adana'da seyir halindeki domates yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'da seyir halindeki domates yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara- Pozantı otoyolunda, Pozantı ilçesine yakın bölgede domates yüklü bir tırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam