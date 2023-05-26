Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte aileler yerleşmeye başladı

Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kente aileler yerleşmeye başladı. Ailesiyle Şanlıurfa'da 3 ay düğün salonunda yaşadıktan sonra konteyner kente yerleşen İbrahim Çatak, "Bütün imkanlarımız var, saray gibi benim için" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Adana'nın Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde depremzedeler için 514 konteyner kuruldu. AFAD koordinesinde kurulan 21 metrekarelik konteynerlarda duş, lavabo, mutfak, buzdolabı, ocak ve termosifon yer alırken, konteyner kentte elektrik, sokak aydınlatma sistemleri ve çocuklar için bir oyun parkı da bulunuyor. Depremzedelerin yemek, tuvalet, banyon ile çamaşır yıkama ihtiyaçları da konteyner kentte karşılanırken, konteyner evlerine yerleşen depremzedeler her türlü detayın düşünüldüğünü kaydetti.

"3 ay düğün salonunda kaldım, burası saray gibi"

Şanlıurfa'da depremde evi ağır hasar gören 42 yaşındaki İbrahim Çatak, eşi ve 5 çocuğuyla 3 ay boyunca düğün salonunda kaldıktan sonra Adana'daki konteyner kentin açılmasıyla buraya yerleşti. Yaşadıklarını anlatan Çatak, "Devletimiz bizi sevindirdi. Biz sokakta yaşıyorduk. Üç aydır düğün salonunda sürünüyordum 7 kişiyle. İki tane özürlü çocuğum vardı, düğün salonu berbattı. Düğün salonuna göre burası bayağı bir saray yani benim için. Tuvaletimiz yoktu, banyomuz yoktu orada. Ama burada elektriğimiz, tuvaletimiz, banyomuz, bütün imkanlarımız var. Saray gibi bir yer benim için. Sokakta kalmaktansa burası saraydır benim için" dedi. - ADANA