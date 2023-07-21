Adana'da Deprem Konutlarında Örnek Daireler Tamamlandı

Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında sona doğru yaklaşılırken, örnek dairelere eşyalar da gelmeye başladı. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü.

Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında sona doğru yaklaşılırken, örnek dairelere eşyalar da gelmeye başladı. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılacak. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

Örnek daire tamamlandı

Şambayadı Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı. Ayrıca örnek daireye eşyalar da geldi. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı. Dairede kullanılan bütün malzemelerin yüzde 100 yerli olduğu öğrenildi. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü.

Çalışmaları yakından takip eden Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "Vatandaşlarımız evlerin nasıl görüneceğini çok merak ediyordu. Onlara bunu göstermek istedik. Bugün son eşyamızı da taşıdık. Evlerin kullanışlı olduğunu gördük. Ülkemize bir daha Allah böyle bir afet yaşatmasın" diye konuştu.

Kasım ayında ilk evlerin teslim edilmesini beklediklerini anlatan Karslıoğlu, "7 gün 24 saat esasına uygun 3 vardiya çalışıyoruz. Son düzlüğe artık girdik. İnşallah Kasım ayında bu evlerimizi teslim edeceğiz" dedi. - ADANA