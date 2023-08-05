Adana'da Çocuklar Tehlikeli Sulama Kanallarında Serinliyor

Adana'da sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen çocuklar, her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor. Köprü ve korkuluklardan sulama kanalına giren çocuklar, bu kez de tehlikeye aldırış etmeden ağaçlara tırmanıp suya atladı. Sıcaklar nedeniyle kent merkezindeki sulama kanallarına giren çocuklar, serinlemek uğruna tehlikeye aldırış etmiyor. Yüzmeye gelenler, köprü ve ağaçların üzerine çıkarak akrobatik hareketlerle kanala atlayıp yüzüyor.

ADANA'da sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen çocuklar, her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor. Köprü ve korkuluklardan sulama kanalına giren çocuklar, bu kez de tehlikeye aldırış etmeden ağaçlara tırmanıp suya atladı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyamu- Bahur sıcakları Adana'da etkisini göstermeye devam ediyor. 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle kent merkezindeki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarına giren çocuklar, serinlemek uğruna tehlikeye aldırış etmiyor. Her yıl onlarca kişinin boğularak can vermesine rağmen arkadaş grupları halinde yüzmeye gelenler, köprü ve ağaçların üzerine çıkarak akrobatik hareketlerle kanala atlayıp yüzüyor.

'AĞAÇTAN ATLAYINCA DAHA GÜZEL OLUYOR'

Yüreğir ilçesindeki sulama kanalına arkadaş grubuyla gelerek yüzen Abdullah Miraç (15), 'Hava sıcak olduğu için sulama kanalında yüzüyoruz. Ağaçtan atlayınca eğlenceli oluyor. Allah bir can vermiş öleceksek bir şey diyemeyiz dedi.

6 yaşındayken ilk kez sulama kanalına girdiğini söyleyen Muhammed Veli (19) ise, 'İlk sulama kanalına girdiğimde arkadaşlarımı görüp özeniyordum. Bende atlayıp yüzmeye başladım. Yüksek yerlerden atlamak hoşumuza gidiyor. Yüksek yerden atlayınca daha zevkli ve keyifli oluyor ifadelerini kullandı.